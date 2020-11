Brutte notizie in arrivo per i contribuenti: spediti 11mila avvisi Tari

Tassa sui rifiuti non pagata o saldata solo parzialmente grazie a metrature inesatte o proprietà non dichiarate: in arrivo una vera e propria pioggia di cartelle esattoriali.

Nei giorni scorsi il Comune ha saldato il conto aperto con la società che si sta occupando fisicamente di imbustare e spedire la bellezza di 11mila cartelle, che riguardano la Tari 2015 e 2016 non pagata dai contribuenti per "omessa o infedele dichiarazione". Una corsa contro il tempo, come sempre, per salvare dalla prescrizione le somme e ottenere il pagamento da parte del maggior numero possibile di contribuenti, i quali riceveranno però una salatissima "sorpresa" in un momento storico particolarmente delicato soprattutto per le casse di molti cittadini.