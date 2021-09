La scuola riparte in sicurezza, green pass obbligatorio per il personale e per i visitatori

Per il ritorno in classe degli studenti tutti gli istituti scolastici sono dotati di dispositivi di controllo per la verifica della certificazione verde

Vacanze finite per tutti gli studenti delle scuole dell'obbligo, il ritorno in classe per il secondo anno consecutivo è condizionato dall'emergenza Covid e dalle relative norme che, alunni e personale scolastico devono osservare per scongiurare la diffusione del contagio. La ripresa in presenza delle attività didattiche porta anche alla recente novità introdotta dal Governo e che prevede l'obbligo del green pass, per l'accesso negli istituti scolastici per il personale e per i visitatori esterni.

“Abbiamo il 99,5 per cento del nostro personale è vaccinato, abbiamo solo pochi casi di certificazione esente, per il resto siamo in grado di verificare, tramite la piattaforma del Miur, il possesso della certificazione verde”. Dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, la dirigente scolastico del liceo Leonardo di Agrigento Patrizia Pilato.

“Si riparte in sicurezza – dice invece la docente Gabriella Conti, vicario dell'istituto comprensivo Anna Frank – con le stesse misure anti Covid dello scorso anno, tranne quella relativa al distanziamento fra gli alunni che è stata revocata. Ogni mattina controlleremo il possesso del green pass del personale mentre gli alunni che devono indossare le mascherine, avranno accesso con orari e ingressi differenziati”.