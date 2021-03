Non si ferma all'Alt, inseguito e bloccato automobilista ubriaco: denunciato

Non si ferma all’Alt di una pattuglia della guardia di finanza. Viene inseguito e bloccato al viale Della Vittoria. Accanto sé, in auto, una bottiglia di alcol. Il giovane, non residente nell’Agrigentino, viene dunque portato alla caserma delle Fiamme gialle. Tutto – comportamento alla guida dell’auto e bottiglia sul sedile passeggero - lasciava del resto presagire che quell’automobilista fosse alticcio. E l’esame dell’alcol test ha fato piena ragione agli uomini della guardia di finanza: il giovane aveva un tasso che superava, e di gran lunga, il limite consentito dalla legge.

E’ stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Fattispecie quest’ultima che s’è configurata visto che non ha arrestato la marcia all’Alt imposto. L’inseguimento dell’autovettura, guidata dal giovane non agrigentino, non è durato, per fortuna, moltissimo e di fatto non si sono rischiati incidenti stradali. Lungo il viale Della Vittoria dove, inevitabilmente, s’è creato scompiglio, nel momento in cui quella macchina è stata bloccata, si sono precipitati – esclusivamente in ausilio - anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura.