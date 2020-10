Aumento dei contagi da Coronavirus, il prefetto: stretta su movida e scuole, no agli assembramenti

Controlli sulla movida, ma anche - negli orari di ingresso e uscita - sulle scuole. C'è un unico imperativo da rispettare: no agli assembramenti, di nessun tipo. Mentre l'Asp di Agrigento è tornata a potenziare i posti letto nei reparti di Terapia intensiva e sta aumentando i servizi finalizzati a far effettuare test sierologici e tamponi, sotto il profilo delle misure di ordine e sicurezza pubblica è stata decisa - dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, - una particolare attenzione sulla movida e sugli istituti scolastici. Tutti i sindaci della provincia sono stati invitati a disporre il massimo impiego delle polizie locali in specifici servizi anti-Covid. E anche le forze di polizia territoriali saranno impegnate in analoghe verifiche, soprattutto durante il fine settimana e nei luoghi di maggiore ritrovo di giovani e non soltanto. Il prefetto Cocciufa ha chiesto l'impegno delle amministrazioni comunali affinché la cittadinanza venga sensibilizzata e possa contribuire ad attenuare la ripresa dei contagi. Di fatto, il prefetto ha fatto appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato convocato proprio per affrontare le problematiche connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Oltre ai vertici delle forze dell'ordine, al comandante del VI reggimento Bersaglieri di Trapani e al direttore dell'Asp di Agrigento erano presenti i sindaci dei paesi dove - nell'Agrigentino - si registra una maggiore incidenza di contagi: Aragona, Cattolica Eraclea, Grotte, Licata e Sciacca. Presente anche il vice sindaco di Agrigento. E' stata richiamata l'attenzione sull'assoluta necessità di far rispettare le misure comportamentali - obbligo i usare le mascherine, distanziamento sociale, divieto di assembramento - per contenere il virus.