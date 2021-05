A zonzo oltre il coprifuoco, ma anche assembramenti: 29 multe in poche ore

I poliziotti hanno prima sanzionato 17 persone trovate gomito a gomito in via Atenea, e poi 19 automobilisti che non avevano nessuna valida giustificazione per essere fuori casa dopo le ore 22

Non soltanto assembramenti, ma anche agrigentini – ben 12 – trovati a zonzo, ossia senza una valida motivazione, oltre l’orario del “coprifuoco”, lungo le strade del Villaggio Mosè. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, nel caso del Villaggio Mosè assieme ai colleghi della Stradale, hanno elevato 12 sanzioni, per violazioni delle prescrizioni anti-Covid, da 400 euro. Ma altre 17 ne sono state elevate, sempre dagli agenti delle Volanti assieme ai colleghi della Pasi, per assembramenti lungo la via Atenea. E’ stata un’altra serata, l’ennesima, di controlli quella di venerdì. Verifiche hanno, appunto, fatto scattare complessivamente ben 29 multe.

I poliziotti sono stati prima in via Atenea dove, nei pressi di un locale pubblico, hanno beccato un ennesimo assembramento. Trenta, forse 40, le persone che erano gomito a gomito che sorseggiavano aperitivi. Di questi, ne sono stati bloccati e sanzionati appunto 17. Per il locale è stata disposta la chiusura per 3 giorni. Dalla via Atenea al Villaggio Mosè dove, dopo le ore 22, sono stati ben 12 gli automobilisti che erano in giro senza alcuna valida – in quanto autorizzata dai provvedimenti governativi – motivazione. Anche per loro è scattata una sanzione da 400 euro a testa.