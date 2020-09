Coronavirus, davanti ai locali della movida senza mascherina: scattano le multe da 300 euro

Detto, fatto. E' "pugno duro" contro tutti coloro - siano frequentatori o proprietari dei locali della movida - che non rispettano le prescrizioni anti-Covid. Quattro le multe - da 300 euro a testa - che sono state elevate ieri sera, durante un servizio di prevenzione disposto dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci e realizzato dai poliziotti della sezione Volanti.

I poliziotti delle Volanti, con in testa il commissario capo Francesco Sammartino, così per come era stato già preannunciato nei giorni scorsi, ieri sera hanno monitorato le vie del centro: via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco in maniera particolare. Due agrigentini e ad altrettanti migranti trovati gomito a gomito senza indossare la mascherina sono stati sanzionati.

Adesso, dopo gli assembramenti registratisi nello scorso week end che hanno portato alla chiusura temporanea (5 giorni) di 3 locali della movida cittadina, si fa sul serio. E, di fatto, sarà così d'ora in avanti. Perché le regole - per salvaguardare la salute pubblica, evitando raffiche di contagi, - ci sono e vanno rispettate. Categoricamente.

"I quattro non rispettavano le disposizioni vigenti sui dispositivi di protezione individuale - hanno reso noto dalla Questura - negli spazi dove è più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura occasionale e non mantenevano il distanziamento sociale".