Carenza di medici negli ospedali, arriva la svolta: c'è il concorso per trovare 21 direttori

Per tamponare i buchi in organico, l'Asp non sta facendo ricorso ad avvisi per conferire incarichi a tempo determinato. Ecco, nel dettaglio, le figure che si cercano

Non un avviso pubblico per cercare i medici che, seppur a tempo determinato, consentiranno di tamponare l'emergenza carenza di personale. Ma un vero e proprio concorso pubblico. Un concorso - per titoli e colloquio - per conferire 21 incarichi di direttore di unità operativa complessa dell'Asp di Agrigento. E c'è già il bando, deliberato dal commissario straordinario Mario Zappia. Un bando che, di fatto, era atteso da tantissimo tempo e che potrebbe convincere a chi, magari, vive e lavora altrove a tornare a "casa" per un contratto a tempo indeterminato.

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sta cercando, nello specifico, direttori per il Servizio di sanità pubblica ed epidemiologia; Laboratorio di sanità pubblica; Servizio igiene alimenti e nutrizione; Servizio prevenzione di sicurezza sui luoghi di lavoro; Coordinamento dipendenze patologiche; Npia; Modulo dipartimentale Agrigento-Casteltermini; Modulo dipartimentale Sciacca-Ribera-Bivona; Modulo dipartimentale Canicattì-Licata; Consultori familiari; Servizio di psicologia; Malattie infettive e tropicali per il presidio ospedaliero di Agrigento; Neurologia con stoke unit di primo livello per il presidio ospedaliero di Agrigento; Nefrologia per l'ospedale "San Giovanni di Dio"; Oncologia, sempre per l'ospedale del capoluogo; Medicina generale per il presidio di Agrigento; Cure domiciliari, residenzialità e assistenza riabilitativa territoriale; Cure primarie, Medicina legale; Area territoriale del farmaco e Assistenza farmaceutica distrettuale.

Il termine della presentazione delle domande, redatte in carta semplice, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane dell'Asp al viale Della Vittoria ad Agrigento, telefono: 0922407111 oppure al numero telefonico: 0922407254 (Dott. Schifano).