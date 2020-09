Arma dissociata? Il sindacato Mosap: "Non sarà consentito rispondere subito ad una minaccia"

"Prima gli identificativi sul casco ora l'arma dissociata dal caricatore mettendo in pericolo l'operatore a cui non è consentito di rispondere tempestivamente a un eventuale minaccia. Siamo ai voli pindarici dell'interpretazione dei regolamenti". E' Fabio Conestà, Segretario Generale del sindacato di Polizia Mosap, con una nota da Roma, a criticare - secondo quanto riporta l'Adnkronos - l'Amministrazione dopo una nota uscita dalla questura di Agrigento dove si dispone che il personale operante deve dissociare la pistola dal caricatore. "Un aspetto molto grave non previsto da nessun protocollo - fa presente il sindacalista, secondo il quale - l'unica cosa che possa giustificare la disposizione è che in un eventuale previsione da corpo a corpo con gli immigrati dissociare la pistola dal caricatore secondo la Questura avrebbe messo in sicurezza i poliziotti memore di ciò che è successo a Trieste dove i colleghi hanno perso la vita per i fatti che conosciamo".

"Un atteggiamento del genere - rileva ancora Conestà - potrebbe presupporre in un prossimo futuro una disposizione che 'disarma' poliziotti in ambiti come i servizi di ordine pubblico allo stadio o manifestazioni". Per il Mosap "è una mancanza di rispetto verso i colleghi ai quali non viene riconosciuta la professionalità. La Questura - secondo Conestà - poteva ampliare quella disposizione dicendo al limite che gli operatori avrebbero dovuto mettere in 'sicurezza' l'arma, come tra l'altro è previsto dal protocollo, ma non certo dissociarla dal caricatore. Il regolamento di servizio prevede - ricorda infine il segretario generale del Mosap - che l'arma in dotazione individuale deve essere utilizzata dall'operatore ponendo in essere tutte le sicure e le sicurezze. Da nessuna parte si riscontra il fondamento che possa presupporre una presa di posizione da parte della Questura obbligando gli operatori a dissociare il caricatore dalla pistola".

