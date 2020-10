"Appendicite non curata al meglio", pm chiede condanna di 4 medici

Il pm Margherita Licata ha chiesto la condanna - a 6 mesi di reclusione - per 4 medici dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. I medici Danilo Turco, Salvatore Napolitano, Francesco Buscaglia e Simona Fichera - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - compaiono davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento per rispondere dell'ipotesi di lesioni gravi. Era il 2013 quando all'ospedale di contrada Consolida giunse una dodicenne di Casteltermini, proveniente da Mussomeli, che aveva forte dolori all'addome. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di una appendicite non curata al meglio tanto da portare ad un secondo intervento dopo pochi giorni dal ricovero a seguito di una sopraggiunta infezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avvocato della parte civile, Alessandra Fangano, ieri, ha evidenziato come non sia concepibile un mese di ricovero per trattare una appendicite. L'avvocato dei medici, Giusy Katiuscia Amato, ha respinto ogni accusa evidenziando la correttezza delle attività cliniche svolte. L'avvocato Amato ha lavorato per evidenziare la completa estraneità ai fatti che sono stati contestati ai medici. La sentenza è prevista per il 28 ottobre.