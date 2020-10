80enne si innamora della vicina di casa, chiesto il rinvio a giudizio

Si sarebbe innamorato follemente della vicina di casa, con circa 50 anni in meno, sposata e madre di figli. Ogni tanto, forse anche per conquistarla, le avrebbe regalato 150 euro per aiutare la situazione familiare. Gesti affettuosi che sarebbero andati avanti per circa 4 anni, dal 2014 al 2018. Poi, ad un certo punto, l'anziano - quasi ottantenne - avrebbe invitato la donna a lasciare il marito. Al rifiuto della donna, C. C. sarebbe andato in tilt iniziando ad inviare messaggi con minacce. Scattò la denuncia e le indagini. Davanti al gup Alessandra Vella, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio dell'anziano pensionato che è assistito dall'avvocato Sebastiano Bellanca. La donna, insieme al marito, si è costituita parte civile. A carico del pensionato sono state avanzate le ipotesi di reato di stalking e minacce.

