Due anziane trovate morte in casa fra Natale e Santo Stefano

Due anziane – una settantenne e una novantenne – sono state trovate morte nell’arco di circa 24 ore ad Agrigento. Tragedie che sono andate ad aggiungersi a quanto accaduto, la notte di Natale, a San Leone dove un cinquantenne s’è tolto la vita. Sono stati giorni complicati – quelli appena trascorsi - per soccorritori e forze dell’ordine.

Ieri mattina, in via Cicerone, è stata trovata – all’interno della sua abitazione – priva di vita una pensionata settantenne. A mobilitarsi, dopo che non riusciva a mettersi in contatto con la congiunta, è stato un familiare che aveva, a quanto pare, le chiavi dell’abitazione. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Nessun dubbio che la donna sia spirata per cause naturali. Gli agenti, ancor prima dell’arrivo del medico, si erano comunque sincerati sul fatto che la casa risultasse essere in perfetto ordine e non c’erano segni di effrazione. Il giorno prima, quello di Natale, ad essere trovata senza vita – all’interno della sua abitazione di via Papa Luciani - è stata una novantenne. A lanciare l’allarme, in questo caso, erano stati alcuni vicini di casa che avevano tentato, ma inutilmente, di mettersi in contatto con la donna. In via Papa Luciani sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta e i carabinieri. Ai primi è spettato il compito di aprire la porta di ingresso. Assieme ai militari dell’Arma è stato poi rinvenuto il cadavere della pensionata novantenne. Anche in questo caso è, naturalmente, intervenuto il personale sanitario e il medico legale che ha constatato il decesso. Anche questa morte è avvenuta per cause naturali.