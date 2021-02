Anziana apre le bombole del gas e minaccia il suicidio, paura in via Toniolo

Il figlio è riuscito a sfondare la porta dell'abitazione e l'ha fatta desistere. Quando i pompieri sono giunti sul posto hanno messo tutto in sicurezza, mentre i poliziotti della sezione Volanti hanno ricostruito l'accaduto

Apre due bombole di gas e prova a farla finita. Momenti di concitazione, ma anche di paura, nel primissimo pomeriggio di oggi in via Toniolo, nella zona dello stadio Esseneto ad Agrigento. A mobilitarsi, non appena è stato raccolto l'Sos, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Prima che l'anziana però riuscisse nel professato intento di togliersi la vita, il figlio è riuscito a sfondare la porta dell'abitazione e l'ha fatta desistere. Quando i pompieri sono giunti sul posto hanno naturalmente messo tutto in piena sicurezza, mentre i poliziotti della sezione Volanti hanno ricostruito quanto era appena accaduto e quanto ha provocato un certo allarme in tutta la zona.