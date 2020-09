Temporali, grandinate e forte vento: nuova giornata di allerta "gialla"

Giornata da allerta "gialla", quella di domani, per l'intera provincia di Agrigento. A diramare l'avviso, per il rischio idrogeologico e idraulico, è stata la Protezione civile regionale. "Fin dalle prime ore e per le successive 24-36 ore si prevedono - scrive la Protezione civile regionale - rovesci e temporali sparsi. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

L'avviso - come sempre avviene - è stato diramato alle amministrazioni locali, ai soccorritori e alle forze dell'ordine. I sindaci invitano tutti alla massima prudenza.