"Ha aggredito due volte in 12 ore la stessa guardia giurata": arrestato

Due aggressioni alla stessa guardia giurata - al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento - in poco più di 12 ore. Alla fine, il quarantenne agrigentino D. P., è stato arrestato e posto ai domiciliari. A suo carico sono stati contestati una sfilza di reati.

Tutto ha avuto inizio durante la notte fra sabato e domenica quando il quarantenne, che si trovava al pronto soccorso per un malore, ha dato in escandescenze e s'è scagliato contro la guardia giurata che era di turno al presidio ospedaliero e contro due agenti della sezione Volanti che sono stati chiamati per tentare di riportare la calma. La guardia giurata è rimasta lievemente ferita. Il quarantenne è stato bloccato ed è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per interruzione di pubblico servizio, oltre che per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 13,30 di ieri, il quarantenne agrigentino è tornato in pronto soccorso e s'è ritrovato davanti la stessa, identica, guardia giurata che stava effettuando - questa volta, dopo l'aggressione della notte, - dei controlli sanitari. Il quarantenne - stando all'accusa - si sarebbe dunque scagliato ancora una volta contro la guardia giurata, ma avrebbe anche iniziato ad urinare lungo i corridoi dell'ospedale. I poliziotti della sezione Volanti, accorsi ancora una volta, lo hanno bloccato e, questa volta, arrestato. L'uomo - che ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Olindo Di Francesco - è stato portato nella camera di sicurezza della caserma "Anghelone".

Alla guardia giurata, dopo l'ennesima aggressione, sono state diagnosticate ferite e traumi guaribili in circa 20 giorni.