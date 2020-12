"Aggredì 2 volte guardia giurata", obbligo di firma per 40enne

Obbligo di firma. Il quarantenne agrigentino accusato d'aver aggredito due volte, nel giro di 12 ore, la stessa guardia giurata in servizio al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio", è stato rilasciato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto ed ha disposto a carico del quarantenne, D. P., la misura dell'obbligo di firma.

Tutto ha avuto inizio durante la notte fra sabato e domenica quando il quarantenne, che si trovava al pronto soccorso per un malore, ha dato in escandescenze e s'è scagliato contro la guardia giurata che era di turno al presidio ospedaliero e contro due agenti della sezione Volanti che sono stati chiamati per tentare di riportare la calma. La guardia giurata è rimasta lievemente ferita. Il quarantenne è stato bloccato ed è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per interruzione di pubblico servizio, oltre che per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Poche ore dopo, appunto, il 40enne è tornato in pronto soccorso e s'è ritrovato davanti la stessa, identica, guardia giurata che stava effettuando - questa volta, dopo l'aggressione della notte, - dei controlli sanitari. Il quarantenne - stando all'accusa - si sarebbe dunque scagliato ancora una volta contro la guardia giurata, ma avrebbe anche iniziato ad urinare lungo i corridoi dell'ospedale. I poliziotti della sezione Volanti lo hanno dunque arrestato.