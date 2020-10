"Tanto non se ne accorge nessuno", sbagliato: scoperti 6 nuovi casi di abusivismo

Fenomeno duro a morire. Ad Agrigento, nonostante i piccoli, timidi, passi in avanti, si continua a costruire di tutto, illegalmente. E lo si fa praticamente ovunque: nelle zone dove c’è il vincolo sismico e quello boschivo. Non sono stati scoperti, non a settembre, casi di abusivismo edile invece in zona “A” che è quella sottoposta ad inedificabilità assoluta.

Non si tratta di fabbricati realizzati ex novo, ma piuttosto di scelte “oculate” di modo che nessuno se ne accorga. Piccoli fabbricati, seminterrati, tettoie spuntano, dunque, da un giorno all’altro senza che – in taluni casi - nemmeno sia stata richiesta la concessione edilizia. Nella maggior parte dei casi, invece, l’abusivismo viene realizzato perché in difformità alla concessione edilizia. Per la serie, insomma, “tanto non se ne accorge nessuno…”. Sbagliato. Perché c’è una squadra – quella Edilizia della polizia municipale – che, nonostante l’organico risicato, riesce a pizzicare sempre i costruttori fuori regola. E nello scorso mese di settembre sono stati, appunto, 6 i casi di abusivismo edilizio. Sono state già firmate, inoltre, dal dirigente del quinto settore di palazzo dei Giganti Francesco Vitellaro, degli ordini di sospensione e ordini di demolizione.

Polizia municipale e ufficio tecnico sono, da tempo ormai, al lavoro – e avviene in maniera sistematica e capillare – per scoprire tutti gli abusi, anche quelli più piccoli che magari riguardano la variazione della metrature di porte o finestre.