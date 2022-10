Agricoltori in ginocchio, la proposta: "Il governo regionale affronti l'emergenza"

"Da sindaco di un territorio ad alta vocazione agricola non posso non cogliere il forte grido di preoccupazione dei nostri imprenditori del settore. Faccio appello al neo presidente eletto che, certamente, saprà farsi carico delle istanze che giungono dai territori e da noi amministratori locali. Oggi bisogna affrontare un’emergenza!! Facciamolo in fretta!".

A lanciare l'appello al neo governatore Renato Schifani è il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

"Mentre da sindaco ascolto quotidianamente le preoccupazioni dei miei concittadini perché le difficoltà in agricoltura hanno dirette ripercussioni su tutta l’economia locale, assistiamo adesso anche alle proteste del settore dell’olio di oliva, altra eccellenza siciliana, che rischia di vivere un’annata terribile. Anche in questo caso, come avviene già per l'uva da tavola e da mosto, l’aumento dei costi di produzione, dell’energia, in particolare, mette in seria difficoltà i frantoi di cui comprendo assolutamente le ragioni: a Naro questi impianti rappresentano una importante ed innovativa realtà di settore. Dall’altro lato, a pagare e a subire tutte le conseguenze di una crisi internazionale non possono essere i produttori olivicoli locali".

"Agli agricoltori - continua Brandara - deve essere assolutamente assicurato un costo “giusto” per la molitura ed un prezzo remunerativo dell’olio che permetta di assorbire i costi di gestione dell’annata agraria e anche i frantoi vanno sostenuti e aiutati, con misure concrete, per neutralizzare almeno in parte l’aumento dei costi, in modo che non venga ribaltato sul prezzo di molitura. Subito dopo, bisognerà avviare una programmazione, a livello istituzionale, per sostenere e garantire tutto il settore agroalimentare siciliano, le sue eccellenze, partendo dai piccoli produttori che spesso sono le vere vittime di un sistema fortemente competitivo, globale, fatto di regole e logiche che da soli non possono contrastare. Per questo saremo anche in piazza il prossimo 7 novembre al fianco degli agricoltori a sostegno di un intero comparto che non può essere spazzato via".

La protesta "monta" anche in Consiglio comunale, dove oggi si è riunita la seconda commissione consiliare Agricoltura, su iniziativa del suo presidente il consigliere Calogero

Licata: la richiesta è adesso convocare una seduta straordinaria per individuare quale potrebbero essere le soluzioni migliori per alleviare le sofferenze dei produttori agricoli naresi".