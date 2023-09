Vigneti distrutti dalla peronospora: arrivano i contributi anche per gli agricoltori della provincia

Danni provocati dalla peronospora della vite, arrivano i contributi per gli agricoltori anche della provincia di Agrigento, dove metà della produzione di uva da tavola è andata distrutta, soprattutto la produzione biologica.

Il danno accertato da parte degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura nelle province colpite ammonta complessivamente a 351.111.040 euro.

"La regione è al fianco degli agricoltori e dei produttori siciliani - dice l'assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino - che stanno vivendo una congiuntura drammatica prima per i danni prodotti dalla peronospora, poi per quelli prodotti dalle ondate di caldo e dagli incendi opera dei criminali piromani. Una situazione resa oggettivamente ancora più difficile dalla stretta al credito bancario prodotta dall’aumento dei tassi d’interesse da parte della Bce. La declaratoria dello stato di calamità consentirà di accedere agli interventi finanziari previsti dalle norme nazionali, mitigando seppur solo in parte i danni subiti".