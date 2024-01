Allevatori e agricoltori in corteo lungo le statali e alla rotonda Giunone, il prefetto scrive al ministero delle imprese

L'imposizione di controllo sui prodotti esteri, l'equità di prezzo tra i prodotti naturali e quelli sintetici, senza che vi sia un ribassamento del costo di cibi realizzati in laboratorio per renderli maggiormente appetibili sul mercato, l'abolizione dell'Irpef per i coltivatori diretti e l'abolizione delle accise sul carburante agricolo. Questi i temi sui quali, dopo l'incontro con una delegazione di agricoltori e allevatori che giovedì scorso hanno fatto un sit-in davanti il palazzo del Governo, il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha richiamato l'attenzione del ministero delle imprese e del made in Italy. E lo ha fatto scrivendo, dopo il faccia a faccia con la delegazione del comitato Resistenza siciliana appunto, una lettera che evidenzia le difficoltà che il settore dell'agricoltura e dell'allevamento stanno vivendo. Crisi che, di fatto, sta costringendo agricoltori e allevatori a vendere le proprie aziende.

Domattina, per come già annunciato, allevatori, agricoltori e consumatori si ritroveranno a protestare alla rotonda Giunone. E lo faranno con i loro mezzi agricoli. Sarà sciopero per gli agricoltori e gli allevatori di Palma di Montechiaro, Licata, Naro, Camastra e Canicattì. Il raduno è stato programmato, in tutti i casi alle 7,30, e tutti - con auto e trattori - si muoveranno in corteo lungo le strade statali per arrivare alla rotonda Giunone.