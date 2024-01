Il corteo di trattori lungo la statale 115, la Questura pianifica la viabilità: i mezzi dalla Mosella raggiungeranno la "640"

Saranno al massimo una quindicina i trattori che domattina sfileranno in corteo, il concentramento lungo la statale 115 in territorio di Licata è stato anticipato alle ore 7, verso la rotonda Giunone. La stima dei mezzi pesanti che parteciperanno alla nuova mobilitazione, per richiamare l'attenzione di Governo e Regione, è della Questura di Agrigento che, in queste ore, sta pianificando la viabilità. E lo sta facendo - garantendo di fatto l'ordine pubblico - per evitare blocchi e caos che pregiudicherebbero gli spostamenti degli automobilisti che nulla hanno a che vedere con il corteo.

Non ci sarà alcuno stop alla circolazione stradale lungo la statale 115. Ci saranno le pattuglie della polizia, quelle della Stradale soprattutto, che si occuperanno di sbarrare temporaneamente, giusto il tempo di far passare il corteo, alcune intersezioni o rotonde presenti sulla 115. Il corteo di trattori giunto all'ingresso del Villaggio Mosè verrà deviato verso la Mosella, per andare ad imboccare la statale 640: la Agrigento-Caltanissetta e dunque giungere - fra le 8 e le 8,30 al massimo - alla rotonda Giunone. La scelta è stata fatta per evitare di ingolfare il quartiere commerciale del Villaggio Mosè.

Durante tutto il tragitto, prima sulla statale 115 e poi sulla 640, i trattori verranno fatti sistemare in modo da non creare alcun ostacolo alla circolazione stradale. Saranno incolonnati e, anche se con quale momentaneo rallentamento, gli automobilisti potranno continuare la loro autonoma marcia.