Sfondano la porta del triage e aggrediscono i medici: ancora momenti di paura in ospedale

Nuovi momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata nella giornata di Pasquetta.

I parenti di un paziente ricoverato nell'area di triage, infatti, non si sa per quale motivo, avrebbero aggredito i sanitari in servizio. Gli stessi avrebbero prima forzato la porta d'ingresso che separa la sala d'attesa dalle stanze in cui si svolgono le visite e poi avrebbero aggredito i medici.

Sul posto si sono portate le forze dell'ordine che hanno identificato gli aggressori, anche se non è chiaro se siano scattate sanzioni o se si procederà, come avviene in questi casi, con querela di parte.

Non si tratta, purtroppo, dell'unico episodio di questo tipo nel nosocomio licatese: a gennaio il primario e alcuni medici furono aggrediti per aver chiesto a dei visitatori di indossare la mascherina.