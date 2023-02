Movida: l'aggressione del 41enne in via Atenea, Questura chiude locale per 15 giorni

Locale della movida chiuso per 15 giorni. Lo ha disposto il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, dopo che, in via Atenea, nella notte fra sabato 11 e domenica 12, si è verificato il pestaggio di un quarantunenne in verosimile stato di ubriachezza. L’increscioso episodio si è concluso al sopraggiungere di due pattuglie della sezione Volanti, allertate con ritardo - secondo quanto scrive la Questura - dal proprietario del locale.

"Il provvedimento è stato emesso in virtù della titolarità, da parte del questore, del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini - è stato spiegato dalla Questura - . Tale potere, diretta espressione dell’autorità di pubblica sicurezza, verte a favorire un ordinato svolgimento della convivenza civile ed ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini".