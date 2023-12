Aggredito da familiare di paziente che non indossava la mascherina: primario dona risarcimento all'ospedale

Aggredito dal familiare di un paziente che non indossava la mascherina dona il risarcimento di 700 euro all'ospedale acquistando suppellettili per il reparto.

Si è conclusa così la vicenda giudiziaria che ha visto imputato un ottantenne di Sciacca, accusato di avere afferrato per le braccia e graffiato il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II, Ignazio Galizia, che lo aveva rimproverato perché, il 14 giugno del 2022, si era rifiutato di uscire dal reparto dove si trovava per assistere una paziente e non indossava la mascherina.

Alla prima udienza, il medico si è costituito parte civile. L'imputato, nella fase preliminare del dibattimento, ha formalizzato offerta di "equa riparazione del danno" offrendo la somma di 700 euro.

Il giudice di pace, preso atto della condotta riparatoria e delle pubbliche scuse fatte in udienza dall’imputato, ha emesso sentenza di non doversi procedere per "estinzione del reato per l’attività riparatoria posta in essere dall’imputato".

Galizia ha fatto sapere che la somma sarà destinata all’acquisto di suppellettili per il reparto di pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca.