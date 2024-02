Ospedale Cervello, medico aggredito da un paziente e colpito in faccia con un tirapugni: ricercato agrigentino

Medico aggredito da un paziente e colpito in faccia con un tirapugni. Un nuovo episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio all'ospedale Cervello, nel reparto di Endocrinologia. Ad restare ferito un medico di 64 anni che stava visitando un uomo, un agrigentino che è stato praticamente subito - in base alla cartella clinica - identificato, ma che è ancora ricercato.

Secondo una prima ricostruzione il paziente, ora appunto ricercato dalla polizia, avrebbe tirato fuori dalla tasca una "cazzottiera" e avrebbe colpito il dottore alla testa causandogli numerose ferite. "Pensavamo l'avesse accoltellato, aveva il camice pieno di sangue", racconta qualcuno che era presente.

Dopo l'episodio il paziente è fuggito e in qualche minuto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile che hanno ascoltato i testimoni e acquisito sia le immagini riprese da alcune telecamere che la cartella clinica del paziente che si è allontanato cercando di fare perdere le proprie tracce. Sotto choc i colleghi che hanno aiutato l'endocrinologo, poi visitato per accertamenti in attesa di valutare l'eventualità di sottoporlo a intervento chirurgico per uno dei traumi riportati.