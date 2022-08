Commerciante pestato a sangue dal “branco”: il sindaco Galanti: “Potenziare il servizio di vigilanza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, interviene sull’ennesimo episodio di violenza registrato a Licata: due giorni fa il branco ha aggredito il titolare di una panineria del centro, pestandolo a sangue.

“Siamo di fronte – è il commento del primo cittadino di Licata – all’ennesimo episodio di violenza nella nostra città. Nel condannare severamente il gesto, rivolgo nuovamente un appello alle istituzioni, con in testa Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, affinchè sia aumentata ulteriormente l’attenzione su Licata. Si valuti la possibilità di riunire nuovamente nella nostra città il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e, in quella sede, verificare l’opportunità di potenziare ulteriormente i presidi delle forze dell’ordine presenti”.