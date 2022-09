Turista morso da un cane nel centro storico: momenti di panico per due giovani tedeschi

Brutta avventura per una coppia di giovani tedeschi in vacanza ad Agrigento, mentre i due si trovavano in una via del centro storico, il ragazzo ha provato ad accarezzare un cane che stava tranquillamente passeggiando con il suo padrone, la reazione dell'animale però ha colto di sorpresa il turista che è stato morso al gluteo sinistro. Impauriti, il ventenne tedesco e la sua fidanzata sono fuggiti per poi recarsi in un bar di Porta di Ponte per chiedere soccorso. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, gli operatori hanno medicato il giovane, fortunatamente nell'aggressione non ha riportato ferite gravi ma solo tanta paura.