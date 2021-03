"Interviene per fermare dei vandali", aggredito ex assessore comunale

Blitz Opuntia, il pg su 2 menfitani: "Venga confermata la sentenza di primo grado"

„Un ex assessore comunale di Licata è rimasto ferito nel tardo pomerigigo di oggi in seguito ad un'aggressione. A colpirlo con un oggetto, forse una pietra, sarebbero stati alcuni giovani vandali che l'uomo ha sorpreso a danneggiare parte della villa comunale Regina Elena. E' stato necessario per lui ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Gli aggressori avrebbero subito dopo fatto perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.