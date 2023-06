Calci e pugni ad un 62enne lasciato sanguinante in piazza Stazione, la polizia cerca un uomo e una donna

Diatribe di vicinato? O pregressi alterchi dovuti ad altro? Cosa abbia innescato ieri mattina il pestaggio, in piazza Marconi, a pochi passi dall'ingresso della stazione ferroviaria Agrigento-Centrale, non è chiaro. E' certo però che un uomo e una donna hanno preso a calci e a pugni un sessantaduenne che è stato lasciato sanguinante sul selciato. Ad accorgersene gli agenti della polizia municipale. L'uomo è stato soccorso, e portato all'ospedale "San Giovanni di Dio", da un'ambulanza del 118. I medici gli hanno diagnosticato traumi guaribili in pochi giorni.

In piazza Stazione, raccolta la segnalazione, anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Pare che la discussione con il sessantaduenne sia iniziata da tutt'altra parte della città. Ma la coppia lo avrebbe forse inseguito o comunque rintracciato in piazza Marconi dove, appunto, è avvenuto il pestaggio sul quale sta indagando la polizia che, per identificare i due, punta all'acquisizione di eventuali immagini di impianti di videosorveglianza della zona.