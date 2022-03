“Minacciò sindaco con un coltello”: 44enne patteggia la pena

Otto mesi con il beneficio della sospensione della pena. Si è concluso con un patteggiamento, davanti al giudice monocratico del tribunale di Sciacca Antonio Cucinella, il processo a carico di un 44enne accusato di lesioni e violenza a pubblico ufficiale ai danni del sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli. L'uomo lo avrebbe minacciato brandendo un coltello dopo che gli era stato detto di attendere alcuni minuti per ritirare un certificato all'ufficio anagrafe del Comune. Si sarebbe quindi messo ad aspettare in piazza in evidente stato di agitazione. Poco dopo sarebbe giunto il sindaco che sarebbe intervenuto per proteggere il 44enne dall'arma che stava brandendo. A causa del suo stato di agitazione, infatti, avrebbe potuto farsi male brandendo il coltello. Ma a quel punto il sindaco sarebbe stato afferrato per un braccio e strattonato: azione che gli ha provocato il trauma alla spalla.

Dopo quell'episodio al sindaco Spinelli giunsero diversi attestati di solidarietà da parte di numerosi amministratori della provincia.