Minaccia i passanti, aggredisce poliziotti e medici e danneggia l'ambulanza: 31enne denunciata

Minaccia i passanti, cercando anche di bloccare le macchine. Va al bar e, quando il titolare si rifiuta di versarle da bere, gira dietro il bancone, arraffa una bottiglia di vino, da 20 euro, e va via senza pagare: compiendo un furto. All’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti, al Villaggio Peruzzo, la trentunenne agrigentina non soltanto non s’è calmata, ma è anzi andata su tutte le furie. Prima s’è parzialmente denudata e poi s’è scagliata contro i poliziotti, aggredendoli. E’ stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118 e mentre il mezzo di soccorso la trasferiva, verso l’ospedale “San Giovanni di Dio”, ha danneggiato un macchinario sanitario che era all’interno dei veicolo.

E’ stato un sabato sera “folle” quello che si è registrato fra il Villaggio Peruzzo e contrada Consolida dove sorge il presidio sanitario. Perché una volta giunta al pronto soccorso, la trentunenne agrigentina ha cercato, ripetutamente, d’aggredire i medici, rifiutando cure e accertamenti. Alla fine, solo dopo che è stata leggermente sedata – ed erano le due del mattino, quindi tre ore dopo il soccorso al Villaggio Peruzzo, - i medici hanno accertato che aveva un tasso alcolico pari al 2,02 g/l. I poliziotti delle Volanti che, nel frattempo, avevano allertato i familiari, non hanno potuto far altro che denunciare la donna, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Le ipotesi di reato contestate sono: resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, ma anche minacce aggravate agli agenti e poi danneggiamento aggravato visto che ha distrutto un macchinario sanitario che era sull’ambulanza. Il barista del Villaggio Peruzzo s’è riservato, verosimilmente lo farà nelle prossime ore, di formalizzare a carico della giovane donna una querela di parte per l’ipotesi di reato di furto. La donna è appunto finita nei guai, ma è soltanto grazie al pronto, anzi fulmineo, intervento dei poliziotti delle Volanti se non gli è successo nulla di drammatico.