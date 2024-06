"Su tutte le furie aggredisce i carabinieri": divieto di dimora per il 30enne

Il gip del tribunale di Sciacca, Antonio Cucinella, ha convalidato l'arresto del gambiano trentenne e lo ha rimesso in libertà con l'applicazione del divieto di dimora a Ribera. A difendere l'indagato - è stato accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello - è l'avvocato di fiducia Riccardo Scarpinati.

Il giovane, presente irregolarmente sul territorio nazionale, è stato denunciato, assieme ad un riberese, per ricettazione. Ad arrestarlo, nei giorni scorsi, erano stati i carabinieri della tenenza di Ribera. Lui e il riberese - stando sempre alle accuse formulate - erano stati trovati in possesso di più oggetti di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Durante il controllo, il trentenne ha dato in escandescenze e oltre a opporre resistenza ai carabinieri li ha aggrediti. Ecco perché era stato arrestato e in primissima battuta portato al carcere di Sciacca. Poi, dopo la convalida appunto, il gambiano è stato rimesso in libertà e gli è stato fatto divieto di restare a vivere a Ribera.

