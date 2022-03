Aggredisce alle spalle un avvocato e le porta via la borsa: denunciato 21enne

Si intrufola nell’abitazione dell’avvocato, l’aggredisce alle spalle e le porta via la borsa contenente tutti gli effetti personali. E’ per rapina che un ventunenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Ad intervenire nell’abitazione, “teatro” del reato, nel centro storico della città dei Templi, nei pressi della centralissima via Atena, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia cittadina.

A chiedere “aiuto” – componendo il numero unico d’emergenza, il 112 – è stato invece il legale. Immediato l’intervento delle pattuglie delle forze dell’ordine che hanno subito ricostruito – sentendo la vittima dell’aggressione e della razzia della borsa – quanto effettivamente era accaduto. Poliziotti e carabinieri si sono subito messi alla ricerca del giovane agrigentino. Un ventunenne, appunto, che è stato identificato e denunciato alla Procura. L’avvocato agrigentino, una cinquantaquattrenne, è rimasta – stando a quanto emerge dal fitto, anzi categorico, riserbo investigativo – illesa ed è riuscita, appunto, nonostante l’aggressione subita alle spalle dal giovane che si è furtivamente intrufolato nella sua abitazione, a richiedere, e immediatamente, l’intervento delle forze dell’ordine.