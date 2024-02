Cartelle “pazze” per 160 mila euro: imprenditore ottiene l’annullamento

"Cartelle pazze" per oltre 160mila euro, contribuente vince la propria battaglia contro l'Agenzia delle entrate.

Tutto ha inizio nel dicembre del 2022, quando alla società immobiliare veniva notificata dall’Agente della riscossione una intimazione di circa 160 mila euro, riferita a cartelle esattoriali che però risultavano già annullate in precedenza, con sentenza definitiva.

Per tale ragione la società si rivolgeva allo studio del commercialista Giuseppe Edoardo Toto, che ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento finalizzato all’annullamento dell'avviso.

Il giudice tributario di Agrigento, accogliendo per intero le tesi sostenute dal difensore della società, ha stabilito che Agenzia delle entrate, nella qualità di ente riscossione, aveva erroneamente preteso il pagamento di cartelle esattoriali palesemente nulle, in quanto notificate in modo non valido.

"La sentenza, depositata il 28 febbraio 2024, è interessante perché ribadisce il principio del 'ne bis in idem' - spiega Toto - che sancisce il divieto di nuovo giudizio per un atto già annullato in via definitiva per lo stesso motivo. La Corte di giustizia tributaria agrigentina, richiamando lo Statuto dei diritti del contribuente secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio di collaborazione e buona fede - conclude il professionista -, ha dichiarato la nullità dell’intimazione esattoriale condannando il concessionario della riscossione alle spese di giudizio".