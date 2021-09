Colluttazione durante un TSO: giovane ferisce agente della polizia municipale

È finito in ospedale dove i medici del pronto soccorso gli hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni

Vittima dell’aggressione è un agente della polizia municipale di Sciacca intervenuto per un trattamento sanitario obbligatorio ad un ragazzo. Il forte stato di agitazione del giovane, però, avrebbe reso particolarmente difficoltoso lo svolgimento dell’operazione, tanto da sfociare in una vera e propria colluttazione in cui ad avere la peggio è stato l’agente.

Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale di psichiatria dell’ospedale di Sciacca dopo l’intervento risolutivo dei sanitari del 118.

Casi del genere non sono nuovi, dato che, negli ultimi 2 anni, sono stati ben 6 gli agenti di polizia municipale che hanno riportato lesioni durante l’esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori. Sono proprio loro, infatti, ad essere deputati per questo tipo d’intervento che, quasi sempre, sono costretti ad affrontare con notevoli difficoltà.

Il messaggio di solidarietà dagli amministratori

"Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Polizia municipale Fabio Leonte - si legge in una nota del Comune - esprimono solidarietà all’agente del comando “Giovanni Fazio” ferito nel corso di un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

Un’attività difficile, complessa, delicata, cui gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale sono chiamati e che quotidianamente svolgono assieme a tanti altri importanti servizi con grande professionalità, dedizione e senso del dovere. A loro va la nostra gratitudine così come va il nostro sostegno e la nostra vicinanza a chi viene, per servizio alla città, fatto oggetto di aggressione. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Fabio Leonte augurano all’agente ferito una pronta guarigione".