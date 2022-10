Affonda barchino nelle acque antistanti a Lampedusa: salvati 26 migranti, ma ci sono 4 dispersi

Un barchino di resina, di circa 5 metri, con a bordo una trentina di migranti è affondato a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp 324 della Guardia costiera hanno tratto in salvo 22 uomini, 3 donne e un minore. Vi sarebbero però 4 dispersi: tre uomini e una donna. Le ricerche, e in maniera frenetica, sono attualmente in corso.

Una bambina, in probabile ipotermia, con la madre e un ragazzo che aveva forti dolori al petto, subito dopo lo sbarco a molo Favarolo, sono stati portati al Poliambulatorio. Non è escluso che possano essere trasferiti in altre strutture sanitarie.

I migranti salvati sono originari di Liberia, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Senegal, Mali e Gambia.

Gli sbarchi

Sono complessivamente 54 i migranti, fra i quali i 26 tratti in salvo subito dopo che è affondato il barchino sul quale viaggiavano, che sono giunti nelle ultime ore a Lampedusa. Prima del soccorso dei 26 erano sbarcate infatti 28 persone. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 648 ospiti. Ieri sera, con il traghetto di linea Novelli della Siremar, erano state trasferite 422 persone che, all'alba, sono giunte a Porto Empedocle.

Minorenne incinta trasferita in elisoccorso

Una immigrata minorenne, incinta di 7 mesi, è stata trasferita, con elisoccorso del 118, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La ragazza, ospite da alcuni giorni dell'hotspot di Lampedusa, ha iniziato ad avere forti dolori di pancia e dopo un primo trasferimento al Poliambulatorio, i medici hanno deciso si spostarla in ospedale.