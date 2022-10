Porto Empedocle si risveglia tappezzata di locandine abusive: identificato e sanzionato l'autore

Locandine abusive – per annunciare una manifestazione regolarmente autorizzata in piazza Kennedy – su tutti i pali della pubblica illuminazione del centro storico. E’ così, tutta tappezzato di piccole locandine, che s’è risvegliata Porto Empedocle. E gli agenti della polizia municipale hanno subito accertato che si trattava di annunci collocati abusivamente. Identificato l’autore, gli è stata elevata una sanzione da 206 euro per affissione in spazi non autorizzati.