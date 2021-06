Incendi: è allerta "arancione", super lavoro per i vigili del fuoco

E' stata una giornata impegnativa quella di ieri per le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento dove, dalle ore 8 alle 20 alla sala operativa sono giunte oltre cento segnalazioni di incendi, 35 sono stati gli interventi effettuati su tutto il territorio provinciale. Il caldo torrido degli ultimi giorni ha contribuito ad alimentare le fiamme soprattutto nelle aree incolte dove la folta vegetazione è terreno fertile in materia di incendi anche di natura dolosa.

Come ormai avviene da diversi giorni, anche per oggi, il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato l'avviso sul rischio incendi che assegna alla provincia di Agrigento lo stato di preallerta arancione. Le continue richieste di intervento mettono a dura prova i vigili del fuoco che, al pari di altri corpi dello Stato, lamenta carenze di personale. Pochi pompieri che per fronteggiare le emergenze, secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, sono spesso soggetti ad estenuanti turni. Nonostante l'avvio della stagione degli incendi, sempre secondo quanto appreso dai sindacati, non sono stati ancora richiamati i vigili del fuoco del servizio discontinuo e attualmente, in ausilio alle squadre in servizio nell'Agrigentino, ci sono solamente i vigili del fuoco volontari del gruppo di Cianciana.