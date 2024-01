Aeroporto, il Cartello sociale incontra il commissario del Libero consorzio

Il Cartello sociale di Agrigento - sigla che raggruppa rappresentanti dei sindacati e della diocesi - ha incontrato il commissario del Libero consorzio Giovanni Bologna per discutere in merito alla realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento.

"Il commissario - si legge in una nota del Cartello - si è impegnato a compiere il primo passo per chiedere la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento per il quale sono state trovate le risorse. Questo passo è fondamentale per non dare alibi a qualcuno che possa utilizzare l'eventuale inadempienza per bloccare l'iter".

Sindacati e diocesi aggiungono: "Per questo, come sottolineato dal commissario, occorre appoggiarsi a un ente esterno per aggiornare il progetto già esistente che ha avuto l'approvazione di tutti gli enti, Enac compreso, e quindi avendo messo a disposizione le risorse economiche necessarie si provvederà poi a depositare il progetto esecutivo tecnico economico nei tempi previsti dalla normativa. Grazie all' impostazione data dal commissario Bologna - aggiungono - si può dire che si esce dal limbo delle pure suggestioni e ci si avvia su un terreno concreto che prevede precisi passaggi per ovviare alle obiezioni fin qui raccolte e per andare spediti verso il raggiungimento di un traguardo tanto desiderato e ambito dalla popolazione agrigentina fiduciosi che una volta tanto il governo regionale risponda positivamente alle sollecitazioni del territorio agrigentino".