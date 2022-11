Un aeroporto per la città dei Templi? Codacons rilancia l'idea: "Sia creata una commissione speciale"

Aeroporto per Agrigento. A rilanciare l'idea - chiedendo alla politica agrigentina di farsi promotrice - è il Codacons, di cui Giuseppe Di Rosa è responsabile regionale del dipartimento Trasparenza enti locali - .

"Se non si riesce a far rientrare nel finanziamento pubblico neppure nell'ambito della programmazione della spesa dei fondi del Recovery Plan/Fund, nel quale potrebbe essere previsto a pieno titolo un aeroporto nel quadrante sud-occidentale della Sicilia, ovvero nella lontana e disastrata provincia di Agrigento, perché non agevolare e lasciare l’iniziativa ad una società privata anche per la costruzione?" - scrive Di Rosa - .

Codacons Agrigento lancia la proposta di un “comitato promotore” per la costruzione di un aereosuperfice per Agrigento: "Sia creata una commissione speciale, invece di sprecare tempo appresso ad un concorso che costerebbe alla città circa 5 milioni di euro. Perché non lottate tutti assieme per la costruzione di un aereosuperfice? - scrive Di Rosa - . Questa infrastruttura diventerebbe il trampolino di lancio per un territorio che dal turismo deve ricavare il suo futuro. Non lasciatevi ingannare da chi mette in avanti i costi di gestione ed altre varie scuse e lancia proposte utopiche che servono solo a distrarre le masse. Comiso, Lampedusa hanno un aeroporto come Pantelleria e come decine di piccole città italiane: da Parma a Pisa a Forlì. La politica agrigentina si faccia sentire e si faccia promotrice seria - conclude - invece di disperdere energie in concorsi che lasciano il tempo che trovano".