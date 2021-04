Problemi bancari, contratti e trasporti: l'Adoc tende una mano anche a Lampedusa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si estende la presenza di ADOC in Sicilia con l’apertura della nuova sede di Lampedusa, in Via Benedetto Croce n° 4 – 92031 (AG).

Dal giorno dell’inaugurazione, 15 febbraio 2021, i cittadini dell’isola possono adesso contare sullo sportello ADOC per ricevere informazioni e ricevere assistenza per risolvere i problemi comuni ai consumatori.

Lo sportello, aperto in collaborazione con ADA (associazione per i Diritti degli Anziani) si occupa di assistenza, tutela e orientamento dei consumatori in materia di: utenze domestiche (telefonia, gas, acqua, energia elettrica) ma anche pubblicità ingannevole, garanzie, truffe, acquisti online, problemi bancari e finanziari, clausole vessatorie nei contratti, trasporti (vacanza rovinata, cancellazione voli, ecc…) tutte problematiche di cui si ha maggiore necessità di assistenza e a cui ADOC Lampedusa potrà fornire soluzioni anche avvalendosi del supporto di Adoc Agrigento e Adoc Sicilia.

Lo sportello è attivo nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30, con la presenza di operatori e consulenti esperti nei diritti dei consumatori.

A soli due mesi dall’apertura, lo sportello Adoc di Lampedusa è già un punto di riferimento per gli abitanti dell’isola. E lo sarà anche per le migliaia di turisti che durante la stagione estiva visitano la splendida isola mediterranea.

ADOC Lampedusa promuove lo sportello anche attraverso i canali social; sulla pagina Facebook Ada Con Lampedusa (QUI il link), ma è possibile contattare l’associazione anche telefonicamente al numero 0922.629137 oppure via email all’indirizzo adoclampedusa@libero.it

ADOC Lampedusa, a breve ed in collaborazione con ADA, oltre ai servizi di assistenza ai consumatori, attiverà il servizio di supporto ai cittadini per favorire le prenotazioni per l’inoculazione dei vaccini COVID-19, e di orientamento per la conoscenza delle normative nazionali e regionali sui sostegni e agevolazioni fiscali in corso e la loro corretta fruizione.