Adeguamento contrattuale dei lavoratori del Comune di Realmonte: soddisfatta la Cisl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Cisl Fp, attraverso il segretario generale Salvatore Parello e gli Rsu Michele Giacomazza e Antonino Mondello, esprime soddisfazione e manifesta il proprio plauso nei confronti dell’amministrazione comunale di Realmonte per aver adottato la trasformazione dei contratti dei dipendenti part time, con adeguamento fino a 33 ore settimanali.

“Si tratta di un importante passo avanti sia per garantire diritti ai lavoratori che servizi ai cittadini - spiegano Parello, Giacomazza e Mondello -, frutto anche di una interlocuzione costante e proficua con il sindacato. Prossimo obiettivo è ovviamente il contratto per le risorse decentrate 2022 e la riqualificazione del personale comunale: anche in tal senso contiamo sulla condivisione dell’Amministrazione e della macchina burocratica dell’Ente“.