Adeguare le aule alle esigenze Covid, approvati i progetti-sicurezza

Pronti ed approvati, in linea amministrativa, i progetti definitivi per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. Interventi che riguarderanno gli edifici scolastici “Castagnolo”, “Esseneto”, “Agazzi”, “Tortorelle”, “Montessori”, “Collodi”, “Anna Frank” e “Lauricella”. Adesso, a partire da ieri a dire il vero, potrà essere avviata la procedura per la scelta, attraverso procedura negoziata, di chi dovrà effettuare i lavori. L’importo complessivo degli interventi, soggetto a ribasso, è di 255.189,03 euro, oltre 6.127m42 euro per oneri di sicurezza. Di fatto, quindi, l’importo complessivo – che trova copertura finanziaria nel fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) - a base d’asta è di 261.316,45 euro.

A fine dello scorso giugno, il Miur ha emanato un avviso pubblico proprio per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale delle aule. L’amministrazione comunale di Agrigento ha presentato istanza ed è stata ammessa ad un finanziamento complessivo di 310 mila euro. E’ stato dunque nominato il personale per la redazione del progetto, per la direzione dei lavori, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi. Ieri si è arrivati all’approvazione, in linea amministrativa, dei progetti definitivi e dunque si può, appunto, procedere ad affidare gli interventi per adeguare i contesti formativi, migliorando la sicurezza della fruibilità degli ambienti scolastici, prevenendo di fatto il rischio di contagio da Coronavirus.