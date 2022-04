Adeguamenti contrattuali dei dipendenti comunali, i sindacati: "Soddisfatti ma terremo alta l'attenzione"

Sul caso degli adeguamenti contrattuali del personale del Comune di Agrigento, i sindacati si dichiarano "Soddisfatti dell'incontro con l'Amministrazione, ma - aggiungono - terremo alta l'attenzione".

Nei giorni scorsi era stato proclamato lo stato di agitazione e adesso, "A soli tre giorni dalla nostra richiesta di convocazione - affermano i sindacati - questa mattina, mercoledì 6 aprile, il sindaco di Agrigento Franco Micciché ha incontrato le rappresentanze di Cisl Fp, Fp Cgil per discutere della recente delibera di integrazione per il personale a tempo parziale adottata dalla Giunta comunale senza alcun confronto".

“Siamo abbastanza soddisfatti - spiegano il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello e quello della Fp Cgil Enzo Iacono - per la celere convocazione da parte dell’amministrazione ma, soprattutto, dal fatto che durante l’incontro sia emerso come il provvedimento rappresenti un primo passo verso un’integrazione più strutturata delle ore di lavoro. Abbiamo infatti ricevuto rassicurazioni rispetto al fatto che in seguito al bilancio 2022 si potranno trovare le risorse necessarie per una congrua integrazione oraria del personale.

Inoltre - continuano Parello e Iacono - il Comune è in attesa del parere dei revisori dei conti sulle risorse integrative e in tal senso, già subito dopo Pasqua, sarà istituito un tavolo tecnico periodico per collaborare fattivamente con l’Amministrazione perché queste somme vengano utilizzate nel pieno rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori”.