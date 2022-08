Due addebiti nel giro di pochi minuti sulla carta di credito, quando le frodi online diventano sistematiche

Un addebito da 8,92 euro. E un secondo, fatto quasi in simultanea, da 8,48 euro. A disconoscere i pagamenti, di quella che è stata un'ennesima frode online, è stato un cinquantenne canicattinese che ha bussato alla porta del commissariato ed ha raccontato, e documentato, quanto gli era capitato.

L'uomo ha ricevuto due messaggi del servizio clienti: è stato avvisato dei pagamenti fatti, online, con la sua PostaPay. Ma il cinquantenne non aveva fatto nessun acquisto, né su internet, né di presenza. Temendo, naturalmente, che gli addebiti continuassero a susseguirsi, tramite la App ha bloccato la carta di credito PostePay Evolution e poi, appunto, s'è recato in commissariato per denunciare.

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno già trasmesso il fascicolo, subito composto, ai colleghi della Postale. Spetterà a loro provare ad identificare chi si nasconda dietro quelle operazioni che sono costate quasi 18 euro al cittadino. Non una somma importante, di fatto. Ma questo genere di frodi sono ormai sistematiche e sembrano riguardare un po' tutti, a tappeto, a prescindere dal fatto di essere soliti, o meno, fare acquisti su internet.