Cinque addebiti per shopping su un sito di Dublino di slip e reggiseni: frodata 33enne

Su quel sito internet non aveva mai fatto accesso. Eppure sulla sua carta di credito, per acquisti di biancheria intima, sono stati addebitati un totale di 80 euro. Vittima della frode informatica una trentatreenne agrigentina che, fatta la scoperta, altro non ha potuto fare se non formalizzare denuncia, a carico di ignoti, alla polizia.

Cinque gli addebiti - per un totale, appunto, di 80 euro - che sono stati fatti sul conto della giovane da un sito internet, specializzato in vendita di biancheria intima, della capitale dell'Irlanda: Dublino. Ma la trentatreenne non ha mai neanche comprato, online, slip e reggiseni.

I poliziotti hanno, acquisita la denuncia, avviato le indagini. Non è escluso, anzi sembrerebbe scontato, che il fascicolo compilato dagli agenti passi ai colleghi della Postale che proveranno ad identificare chi, effettivamente, si nasconde dietro quella frode.