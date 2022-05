Tre addebiti da misteriosi siti internet esteri: 47enne vede polverizzarsi 300 euro

Su quei siti internet stranieri non c’era mai andata. Eppure, nel giro di pochi minuti, sono stati fatti – proprio da quei siti internet – tre accessi sulla sua carta di credito e sono stati polverizzati complessivamente 300 euro. Non riusciva a credere ai propri occhi l’agrigentina quarantasettenne che s’è vista arrivare, sul cellulare, la notifica dei tre prelievi di contante. Ha provato a bloccare l’accesso informatico abusivo, ma alla fine s’è dovuta rivolgere ai poliziotti della sezione Volanti per disconoscere quei pagamenti e per segnalare che era rimasta vittima di una frode online. L’ennesima, di fatto, che si registra in questa provincia. Nell’ultimo anno, questo genere di reati sono risultati essere in forte aumento. I dati della Questura parlano chiaro: +6,82 per cento. Si è passati infatti da 1.348 denunce a 1.440.

Anche in questo caso, i poliziotti dell’ufficio Denunce della Questura hanno già trasmesso l’incartamento ai colleghi della Postale. Spetterà a loro provare, laddove possibile, a tracciare la strada investigativa per arrivare ad identificare chi è stato il balordo che ha sottratto i soldi all’agrigentina. Sempre nell’ultimo anno, gli agenti della Postale hanno avviato 56 indagini per truffe online che hanno visto volatilizzarsi la bellezza di 244.806 euro. Le denunce di frode che la Postale ha raccolto direttamente sono state, invece, 148 per un totale di 24.151 euro sottratti alle ignare vittime. Tanto ad Agrigento, quanto nel resto della provincia, sono sempre di più, purtroppo, coloro che incappano – rimanendo vittime – in questo genere di reati. Ad alcuni spariscono pochi euro, e magari neanche formalizzano denuncia. Ad altri invece importi ben più importanti.