Raffica di Sms di alert sul cellulare per acquisti mai fatti su siti internet esteri: 53enne perde "gruzoletto"

Quattro addebiti sulla carta di credito, per poco più di 90 euro. Addebiti per acquisti mai veramente fatti su siti internet esteri.

A presentarsi alla polizia, denunciando quanto, suo malgrado, gli è capitato è stato un agrigentino di 53 anni. L'uomo, nell'arco di pochi minuti, si è visto arrivare sul cellulare quattro Sms d'alert per addebiti da 20 euro o poco più. Veniva avvisato di pagamenti, per acquisti su siti internet esteri, per un totale di 90 euro. Peccato però che l'agrigentino non sapeva nemmeno dell'esistenza di quei siti internet.

L'uomo ha bloccato la carta di credito e s'è subito precipitato alla polizia dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti per frode.

Quanto è avvenuto nelle ultime ore, e denunciato, non è altro che l'ennesimo caso. Perché carta di credito o postapay gli utenti sono, purtroppo, sempre più esposti. Qualcuno riesce a bloccare gli addebiti, altri, in una manciata di minuti, perdono centinaia di euro.