Addebiti da Singapore ... dove però non è mai stata: frodata una 23enne

Un addebito, da 42,37 euro, da un negozio di Singapore. Peccato che in Asia non c'era però mai stata. A subire quella che è stata una frode online, l'ennesima che si registra nell'Agrigentino, è stata una 23enne di Canicattì. Una ragazza che, nei giorni scorsi, s'è recata al commissariato di polizia della sua città per disconoscere quel pagamento, mai effettivamente autorizzato.

La giovane, così come tutte le altre vittime di frodi online, ha evidenziato di non aver mai ceduto a nessun altro la carta di credito rilasciatale dalla banca.

Dell'addebito la ragazza si è accorta controllando, tramite app, i movimenti della sua carta di credito.