Addebiti anche dagli Usa e da Amsterdam: denunciate 10 nuove frodi online

Non una, non 3 e nemmeno 5. Sono state invece ben 10 le denunce di frode online, con relativo disconoscimento degli addebiti subiti, che sono state presentate nelle ultime settimane soltanto al commissariato di polizia di Canicattì.

C’è stato chi, una cinquantacinquenne, in circa 15 giorni, s’è vista addebitare sulla PostaPay 73,91 euro per operazioni telefoniche mai fatte. Chi, un quarantaquattrenne, ha trovato la carta prepagata di Intesa-San Paolo senza più soldi per una raffica di acquisti mai fatti e chi, una cinquantasettenne, ha perso 34,37 euro per più spese su internet mai sostenute. Ed ancora, una quarantenne ha denunciato d’aver subito addebiti dagli Usa da 1,86 euro fino a 85,92 euro, con un totale di 173,39 euro. Un cinquantacinquenne s’è visto fare 3 addebiti da 29,99 euro da Amsterdam, mentre una quarantottenne ha disconosciuto tre addebiti da 35,40 euro, uno da 17,93 euro e uno da 1,95. Un quarantacinquenne, bracciante agricolo, ha invece denunciato 5 addebiti per un totale di 116 euro. Sei le spese addebitate da Roma, per un totale di 80 euro, ad un bracciante agricolo che s’è accorto della frode perché il saldo non corrispondeva a quanto sapeva di avere. Due infine gli addebiti, da poco meno di 9 euro, denunciati da un cinquantenne.