Addebiti da siti internet esteri su carte di credito e PostePay, due nuove denunce

Operazioni bancarie – addebiti per la precisione – fatte, da siti internet esteri, su carte di credito e PostaPay di canicattinesi. Due nuovi disconoscimenti di pagamento, per frodi online, sono stati formalizzati, dalle vittime, in commissariato. Gli agenti di polizia, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, hanno già inviato i fascicoli alla polizia Postale di Palermo che proverà, laddove possibile, a tracciare la strada per identificare i balordi che si sono appropriati del denaro di ignari cittadini. Il trend di frodi e truffe online, nonostante i molteplici richiami alla prudenza, non cala in provincia: sono almeno tre o quattro le denunce che vengono settimanalmente presentate agli investigatori.

A Canicattì, questa volta, sono stati frodati un trentaduenne e una cinquantaquattrenne. La donna si è accorta di vari addebiti, per operazioni mai effettuate o autorizzate, sulla sua carta di credito ed ha dunque segnalato il fraudolento utilizzo dello strumento finanziario a lei intestato. Il giovane, invece, ha fatto la scoperta di tre addebiti – da 28,12 euro ciascuno più commissione bancaria – con l’app. Ha subito fatto una verifica sulla sua PostePay Evolution e poi, inevitabilmente, non ha potuto far altro che recarsi in commissariato. In questo caso, il denunciante ha indicato chiaramente – e comunque non è difficile, facendo delle verifiche bancarie o postali, identificarli – quale sito internet ha effettuato le operazioni. Si tratta di un portale di Casablanca.

Adesso, per entrambi i casi, tutto è nelle “mani” della polizia Postale di Palermo che dovrà, se possibile, provare ad identificare chi, attraverso quei siti internet, ha effettuato le due, diverse, frodi informatiche.